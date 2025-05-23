НБУ підвищив курс долара, євро подорожчав до 47 гривень

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про різке зниження попиту на валюту.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну у квітні 2025 року, становив 564 млн доларів. Це в 1,9 раза менше, ніж у березні.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 300 млн доларів, що в 2,7 раза менше, ніж у березні (801 млн доларів).

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