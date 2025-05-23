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НБУ підвищив курс долара, євро подорожчав до 47 гривень

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5094 гривень за 1 долар (+0,0095 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,9949 гривень за 1 євро (+0,0668 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,65 гривень.

 

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про різке зниження попиту на валюту.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну у квітні 2025 року, становив 564 млн доларів. Це в 1,9 раза менше, ніж у березні.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 300 млн доларів, що в 2,7 раза менше, ніж у березні (801 млн доларів).

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