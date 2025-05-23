НБУ повысил курс доллара, евро подорожал до 47 гривен

Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5094 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,9949 гривен за 1 евро (+0,0668 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.