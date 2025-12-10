НБУ підвищив курс долара на 9 копійок

Курс долара і євро з початку року

Офіційний курс долара станом на 1 січня становив 42,0295 гривень, максимального значення він досяг 29 листопада - 42,4015 гривень (приріст становив майже 1%). Курс продовжував зниження з 13 січня до 8 квітня. Станом на 1 жовтня курс становив 41,142 гривень і відтоді він поступово зростав до сьогоднішнього значення.

Щодо курсу євро, то він станом на 1 січня становив 43,6855 гривень, досяг пікового значення 2 липня - 49,4093 гривень.