НБУ підвищив курс долара

Офіційний курс долара на 19 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0924 гривні за 1 долар (+0,03 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 12 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 19 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 19 листопада становить 48,7914 гривні. Єдина європейська валюта також трохи подорожчала. Порівняно з 18 листопада її вартість збільшилася на 1 копійку.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 17 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 14 листопада курс долара зріс на 8 копійок.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 17 листопада підвищився на 2 копійки і становить 42,30 гривні. Євро, тим часом, подешевшало на 1 копійку. На готівковому ринку його курс становить 49,18 гривні.