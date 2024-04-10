НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

Офіційний курс на 11 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0232 грн за 1 долар (+0,0287 грн).

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Курс євро становитиме 42,3616 гривень за 1 євро (+0,0097 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 39,02-39,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс не змінився на 39,35 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 8 по 14 квітня на валютному ринку можливі коливання курсу долара. Але вони не будуть надмірними та не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Як зазначив банкір, валютний ринок працює в рамках власної "системи", оскільки курсові зміни, як у бік зростання, так і у бік зниження, вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.