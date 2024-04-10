НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

Официальный курс на 11 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0232 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн).

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Курс евро составит 42,3616 гривен за 1 евро (+0,0097 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 39,02-39,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился 39,35 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.