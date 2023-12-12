НБУ підняв офіційний курс долара до психологічної позначки

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар наблизився до позначки 37 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,9861 грн. за 1 долар (+0,1145 грн.).

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Курс євро становитиме 39,9376 гривень за 1 євро (+0,2638 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 9 копійок до 36,90-37,01 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 37,75 гривні за долар.

Прогнози курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, головною тенденцією останніх тижнів на валютному ринку є зближення міжбанківського та готівкового курсів.

"На валютному ринку, незважаючи на часті, але несуттєві зміни курсів, слід очікувати на досить прогнозовану ситуацію", - сказав він.

У результаті до кінця року готівковий долар може значно подешевшати.