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НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки

Украина, Вторник 12 декабря 2023 15:44
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НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар приблизился к отметке в 37 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,9861 гривен за 1 доллар (+0,1145 грн).

НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,9376 гривен за 1 евро (+0,2638 грн).

НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 36,90-37,01 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ поднял официальный курс доллара до психологической отметки

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Прогнозы курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, главной тенденцией последних недель на валютном рынке является сближение межбанковского и наличного курсов.

"На валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию", - сказал он.

В итоге до конца года наличный доллар может несущественно подешеветь.

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