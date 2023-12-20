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НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму

Фото: курс долара виріс на 23 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає дев'ятий день поспіль, оновлюючи максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5516 грн за 1 долар (+0,2311 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,0664 гривень за 1 євро (+0,1445 грн). Це трохи нижче за максимум 19 липня - 41,1506. Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 28 копійок до 37,61-37,63 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,90 гривень за долар.

Сезонне подорожчання

Збільшення попиту на валюту, і, як наслідок, зростання курсу долара було очікувано для Національного банку. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зміна тренду відбулася 23 листопада.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Глава НБУ запевняє, що, незважаючи на значну присутність центробанку на ринку, курс все ж таки визначається балансом на ринку.

Готівковий курс майже повністю залежить від курсу міжбанку. Банки мають можливість купувати валюту НБУ та продавати її населенню з невеликою комісією. Різниця між курсом на міжбанку та курсом на готівковому ринку в останні дні скоротилася до 50 копійок, тоді як до грудня вона становила близько 1,50 гривень.

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