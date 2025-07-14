НБУ підняв офіційний курс долара

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, новий тиждень навряд чи суттєво змінить ситуацію навколо курсу долара.

Натомість курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Саме тому курс євро може змінюватися більш динамічно.

"Однак, що важливо, ні долару, ні євро не загрожує глобальне падіння", - додав банкір.

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