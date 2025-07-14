НБУ поднял официальный курс доллара

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8355 гривен за 1 доллар (+0,0513 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8973 гривен за 1 евро (+0,0557 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,83-41,86 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро упал до 49,25 гривен.