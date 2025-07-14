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НБУ поднял официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8355 гривен за 1 доллар (+0,0513 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8973 гривен за 1 евро (+0,0557 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,83-41,86 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро упал до 49,25 гривен.

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, новая неделя вряд ли существенно изменит ситуацию вокруг курса доллара.

Зато курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Именно поэтому курс евро может меняться более динамично.

"Однако, что важно, ни доллару, ни евро не грозит глобальное падение", - добавил банкир.

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