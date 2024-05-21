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НБУ підняв офіційні курси долара та євро до нових максимумів

Фото: курс долара виріс на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,8052 грн за 1 долар (+0,1402 грн). Попередній максимум було зафіксовано рівно місяць тому, 22 квітня - 39,7879.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,2643 гривень за 1 євро (+0,1841 грн). Попередній максимум було встановлено 21 травня - 43,0802.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 39,80-39,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, курс долара повільно зростає з початку 2024 року. За цей час долар подорожчав майже на 2 гривні - з 37,98 грн/долар на кінець грудня минулого року. За прогнозами, курс підвищуватиметься і надалі.

У законі про держбюджет закладено середньорічний курс на рівні 40,7 грн/долар та курс 42,1 грн/долар у грудні. Однак ці значення не є орієнтиром для НБУ, який контролює курс за допомогою інтервенцій, залежно від ситуації на ринку.

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