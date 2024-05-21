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НБУ поднял официальные курсы доллара и евро до новых максимумов

Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8052 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован ровно месяц назад, 22 апреля - 39,7879.

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,2643 гривен за 1 евро (+0,1841 грн). Предыдущий максимум был установлен 21 мая - 43,0802.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 39,80-39,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 5 копеек до 40,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, курс доллара медленно растет с начала 2024 года. За это время доллар подорожал на почти на 2 гривны - с 37,98 грн/доллар на конец декабря прошлого года. По прогнозам, курс будет повышаться и дальше.

В законе о госбюджете заложен среднегодовой курс на уровне 40,7 грн/доллар и курс 42,1 грн/доллар в декабре. Однако эти значения не являются ориентиром для НБУ, который контролирует курс с помощью интервенций в зависимости от ситуации на рынке.

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