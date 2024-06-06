НБУ підняв курс долара після триденного зниження

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара, порівняно з попереднім днем. Тренд змінився і американська валюта перейшла до зростання після того, як знижувалася з початку тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 червня 2024 року встановлено на рівні 40,1537 гривень за 1 долар (+0,0283 грн). До цього долар знижувався три дні поспіль, відштовхнувшись від історичного максимуму 40,53 гривень.
Фото: офіційні курси на 7 червня (bank.gov.ua)
Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 43,6270 гривень за 1 євро (+0,0187 грн). Єдина європейська валюта також зміцнилася після того, як курс знижувався паралельно з доларом.
Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)
На міжбанківському валютному ринку сьогодні курс піднявся до 40,14-40,16 грн/долар у купівлі та продажу відповідно. Що на чотири копійки вище, порівняно із закриттям вчорашніх торгів.
Фото: торги на міжбанку (udinform.com)
Долар на готівковому ринку вже відреагував. Сьогодні вранці обмінники продавали його в середньому за 40,53 гривень, а надвечір курс зріс до 40,60 гривень.
Міжнародні резерви у травні скоротилися майже на 8% - до 39 млрд доларів. Як пояснюють у Нацбанку, динаміка зумовлена тим, що регулятор здійснював валютні інтервенції, щоб забезпечити курсову стійкість та боргові виплати.
Зокрема виплачено 412,3 млн доларів, з яких майже 310 млн за валютними облігаціями внутрішньої позики. Ще близько 100 млн - за боргами перед ЄІБ, ЄБРР, Світовим банком та іншими кредиторами.
Крім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів.
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