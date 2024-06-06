НБУ поднял курс доллара после трехдневного снижения

Официальный курс на 7 июня 2024 года установлен на уровне 40,1537 гривен за 1 доллар (+0,0283 грн). До этого доллар снижался три дня подряд, оттолкнувшись от исторического максимума в 40,53 гривен.

Фото: официальные курсы на 7 июня (bank.gov.ua)

Официальный курс евро на завтра установлен на отметке 43,6270 гривен за 1 евро (+0,0187 грн). Единая европейская валюта тоже укрепилась после того, как курс снижался параллельно с долларом.

Фото: динамика курсов (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке сегодня курс поднялся до 40,14-40,16 грн/доллар в покупке и продаже соответственно. Что на четыре копейки выше по сравнению с закрытием вчерашних торгов.

Фото: торги на межбанке (udinform.com)

Доллар на наличном рынке уже отреагировал. Сегодня утром обменники продавали его в среднем за 40,53 гривен, а к вечеру курс вырос до 40,60 гривен.

Международные резервы Украины сократились

Международные резервы в мае сократились почти на 8% - до 39 млрд долларов. Как объясняют в Нацбанке, динамика обусловлена тем, что регулятор совершал валютные интервенции, чтобы обеспечить курсовую устойчивость и долговые выплаты.

В частности, выплаччено 412,3 млн долларов, из которых почти 310 млн по валютным облигациям внутреннего займа. Еще около 100 млн - по долгам перед ЕИБ, ЕБРР, Всемирным банком и другими кредиторами.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов.