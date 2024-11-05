UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця вересня

Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль і піднявся до максимуму з кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4375 грн за 1 долар (+0,0421 грн).

Вище курс був 22 вересня – 41,4445. Історичний максимум було зафіксовано 22 липня – 41,4912 грн/долар.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,1503 гривень за 1 євро (+0,0086 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 41,46-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок 41,65 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, ситуація на валютному ринку України стійка та контрольована.

За його словами, НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Пишний заявив, що курс помірковано коливатиметься в обидві сторони, реагуючи на зміну ринкових умов. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та не створюватиме ризиків для цінової динаміки.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ