НБУ поднял курс доллара до максимума с конца сентября

Официальный курс на 6 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4375 гривен за 1 доллар (+0,0421 грн).

Выше курс был 22 сентября - 41,4445. Исторический максимум был зафиксирован 22 июля - 41,4912 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,1503 гривен за 1 евро (+0,0086 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,46-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек 41,65 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, ситуация на валютном рынке Украины устойчива и контролируема.

По его словам, НБУ и далее будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий. Это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.