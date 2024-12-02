НБУ підняв курс долара до історичного максимуму

Офіційний курс на 3 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6461 грн за 1 долар (+0,0614 грн).

Попередній максим був зафіксований 28 листопада - 41,6010 грн/долар.

З початку року долар подорожчав на 9,6% (з 37,9824 до 31 грудня 2023 року).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7242 гривень за 1 євро (-0,1768 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,70-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,85 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку грудня можливе зростання курсу долара.

Однак, за його словами, курсові показники змінюватимуться з незначною амплітудою і в тижневому розрізі будуть малопомітними.