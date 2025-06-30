НБУ підняв курс долара на 1 липня, євро оновив історичний максимум

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у липні вартість долара залишатиметься на більш-менш очікуваному рівні.

Основні коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн/долар, вважає банкір.

За його словами, за оптимістичного сценарію 1 євро може повернутися в коридор 1,05-1,1 долар. У негативному випадку курс євро зросте до 1,15-1,18 долар.

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