НБУ підняв "гнучкий" курс долара вище фіксованого

Офіційний курс на 6 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6618 грн за 1 долар (+0,1235 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,6461 гривень за 1 євро (-0,0674 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 13 копійок до 36,68-36,70 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,40 гривень за долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Наразі офіційний курс встановлюється за результатами торгів на міжбанку, де домінує НБУ та фактично контролює курс.

Крім того, НБУ з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Натомість курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.