НБУ перерахував майже 40 млрд гривень прибутку до держбюджету, - Пишний
Національний банк України направив до державного бюджету майже 40 млрд. гривень свого прибутку.
Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними НБУ, прибуток до розподілу Нацбанку за підсумками 2023 року склав 76,6 млрд гривень.
Сьогодні, 26 квітня, НБУ направив 37,97 млрд із вищезазначених коштів на збільшення своїх загальних резервів. Це зробили відповідно до закону "Про Національний банк України". Решту коштів НБУ перерахував до держбюджету.
"Сьогодні Національний банк перерахував 38,64 млрд грн до Державного бюджету України. Ці кошти посилять можливості нашої країни та підтримають бюджет війни", - розповів Пишний.
Загалом з початку повномасштабної війни НБУ направив до держбюджету понад 129 млрд гривень.
Яку суму НБУ перерахував у 2023 році
Нагадаємо, Нацбанк уже кілька разів перераховував свій прибуток до державного бюджету.
Зокрема, 2023 року було поставлено рекорд - до державного бюджету від Нацбанку надійшло 71,87 млрд грн. Загалом прибуток до розподілу за підсумками 2022 року склав 91 млрд гривень.
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