НБУ переходить до гнучкого курсу гривні до долара з позиції сили

"Ми переходимо до нового режиму, робимо цей крок з позиції сили, відчуваючи себе досить комфортно з точки зору міжнародних резервів, ситуації на валютному ринку", - сказав він.

За його словами, "структурний дисбаланс не такий значний", і НБУ має змогу його покривати коштами міжнародної підтримки. Крім того, досить привабними є активи в національній валюті (депозити та ОВДП, - ред.).

"Суттєвих змін в чистому попиті на валюту, фундаментального попиту не очікуємо в результаті нашого рішення в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі ми отримали інструмент, за рахунок матимемо змогу краще управляти і валютним ринком і економікою", - сказав заступник голови НБУ.

Він повідомив, що НБУ найближчим часом буде контролювати ситуацію на ринку і буде допускати більші або менші коливання.

Як зазначив Ніколайчук, ситуація кардинально відрізняється від липня минулого року, коли НБУ вимушений був девальвувати гривню на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. "Тоді всі очікували стрімкої девальвації, наші резерви наближалися до 20 млрд доларів, у нас був величезний спред між офіційним і готівковим курсом. Тоді всі намагалися максимально перейти в іноземну валюту", - сказав він.

Рішення НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе в режимі гнучкого курсу.

Як пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу.