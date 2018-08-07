НБУ перечислил в госбюджет всю сумму прибыли в 44,6 млрд гривен за 2017 год

Сегодня НБУ окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд гривен за 2017 год. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сообщается, что 7 августа 2018 года НБУ окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины.

"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед государственным бюджетом Украины, оплатив последний транш части прибыли к распределению 2017 года, который подлежал перечислению в государственный бюджет Украины на 2018 год. Таким образом, в настоящее время полностью перечислена вся запланированная сумма в размере 44,6 млрд гривен (44 614 318 840,78 грн) в государственный бюджет Украины", - говорится на сайте Нацбанка.

Прибыль НБУ за 2017 года была перечислена траншами по графику, согласованному с Министерством финансов Украины.

Фото (bank.gov.ua)

Напомним, в апреле совет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет прибыли регулятора за 2017 год на сумму 44,6 млрд гривен.