НБУ перерахував до держбюджету всю суму прибутку 44,6 млрд гривень за 2017 рік

Сьогодні НБУ остаточно розрахувався за зобов'язаннями перед держбюджетом України

Національний банк України (НБУ) перерахував до державного бюджету України всю суму прибутку регулятора в 44,6 млрд гривень за 2017 рік. Про це йдеться на сайті НБУ.

Повідомляється, що 7 серпня 2018 року НБУ остаточно розрахувався за зобов'язаннями перед держбюджетом України.

"Сьогодні Національний банк остаточно розрахувався за зобов’язаннями перед Державним бюджетом України, сплативши останній транш частини прибутку до розподілу 2017 року, який підлягав перерахуванню до Державного бюджету України на 2018 рік. Таким чином, наразі повністю перераховано усю заплановану суму у розмірі 44,6 млрд грн (44 614 318 840,78 грн) до Державного бюджету України", - йдеться на сайті Нацбанку.

Прибуток НБУ за 2017 року був перерахований траншами за графіком, погодженим з Міністерством фінансів України.

Фото (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в квітні рада Національного банку затвердила перерахування в держбюджет прибутку регулятора за 2017 рік на суму 44,6 млрд гривень.