В НБУ ожидают новую программу с МВФ объемом до 10 млрд долларов

Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов. Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал в интервью изданию Financial Observer.

Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца этого года. Сологуб ожидает, что он составит около 2 млрд долларов и примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 гг.

Сологуб отметил, что новая программа МВФ не так важна для центрального банка с точки зрения финансирования, поскольку резервов достаточно, чтобы сгладить колебания курса гривны.

"Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза (ЕС) и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже есть программа с МВФ", - подчеркнул заместитель главы центрального банка, добавив, что НБУ прогнозирует около 1 млрд долларов в год от других крупных доноров в 2020-2021 годах.

Новое соглашение с МВФ также облегчит доступ Украины на международные рынки капитала. "Доходность украинских ценных бумаг значительно снизилась. Экономика страны в неплохом состоянии, поэтому снижение было прогнозируемым. Но доходность может снизиться и дальше, если мы обеспечим новую программу с МВФ, а Украина проведет структурные реформы".

Между тем Сологуб не ожидает каких-либо "революционных" обязательств по реформе в рамках новой программы МВФ. Среди очевидных первых шагов он видит утверждение сбалансированного государственного бюджета и начало работы антикоррупционного суда, который был официально создан в начале этого года.

"Я не вижу абсолютно новых идей. Большинство из этих идей уже обсуждались в последние годы. Мы достигли серьезного прогресса в реализации многих из них", - сказал заместитель главы центробанка и добавил, что "макростабилизация обеспечена, и теперь мы не должны ее разрушать".

По его словам, международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционную и, судебную и реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

Сологуб считает, что реформа рынка сельскохозяйственных земель также может быть в повестке дня. Однако он не ожидает, что МВФ потребует, чтобы Верховная рада немедленно приняла эту реформу, хотя для Всемирного банка это могло бы стать решающим условием.

"Земля - это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы это будет хорошим шагом, потому что это означает, что появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве обеспечения", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.