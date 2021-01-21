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НБУ ожидает притока капитала в 2021 году: как это повлияет на курс гривны

Автор: Александр Белоус

Приток спекулятивного капитала может привести к укреплению гривны, как это уже происходило в 2019 году

Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

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Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже существенно оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и Украины. Значительный приток капитала может ослаблять инфляционное давление через канал валютного курса", - сказал он.

Напомним, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года - с 27,69 гривен до 23,6 грн/доллар. Одной из основных причин стал приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Нерезиденты вложили в облигации более 4 млрд долларов, конвертировав их в гривны.

В начале 2020 года инвесторы начали выводить средства из Украины. По итогам года официальный курс доллара к гривне вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар.

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