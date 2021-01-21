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НБУ очікує припливу капіталу у 2021 році: як це вплине на курс гривні

Автор: Олександр Білоус

Приплив спекулятивного капіталу може призвести до укріплення гривні, як це вже відбувалося у 2019 році

Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу 2021 році. Це може суттєво вплинути на курс гривні.

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Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Надм’які монетарні умови в світі та оптимізм щодо вакцинації вже суттєво пожвавили інтерес іноземних інвесторів до ринків, що розвиваються, в тому числі й України. Значний приплив капіталу може послаблювати інфляційний тиск через канал валютного курсу", - сказав він.

Нагадаємо, курс долара рекордно знизився протягом 2019 року - з 27,69 гривень до 23,6 грн/долар. Однією з основних причин став приплив спекулятивного капіталу в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Нерезиденти вклали в облігації понад 4 млрд доларів.

На початку 2020 року інвестори почали виводити кошти з України. За підсумками року офіційний курс долара до гривні виріс на 19,4% до 28,27 гривень за долар.

Прогноз погоди
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