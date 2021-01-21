НБУ очікує припливу капіталу у 2021 році: як це вплине на курс гривні

Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу 2021 році. Це може суттєво вплинути на курс гривні.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Надм’які монетарні умови в світі та оптимізм щодо вакцинації вже суттєво пожвавили інтерес іноземних інвесторів до ринків, що розвиваються, в тому числі й України. Значний приплив капіталу може послаблювати інфляційний тиск через канал валютного курсу", - сказав він.

Нагадаємо, курс долара рекордно знизився протягом 2019 року - з 27,69 гривень до 23,6 грн/долар. Однією з основних причин став приплив спекулятивного капіталу в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Нерезиденти вклали в облігації понад 4 млрд доларів.

На початку 2020 року інвестори почали виводити кошти з України. За підсумками року офіційний курс долара до гривні виріс на 19,4% до 28,27 гривень за долар.