НБУ ответил на претензии ГБР по использованию средств

Национальный банк прокомментировал материалы досудебного расследования Государственного бюро расследований относительно нецелевого использования средств в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в этих материалах, в частности, указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние исполнения сметы административных расходов НБУ по 2017 год и обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила факты неэффективного использования средств в сумме 106млн грн".

В НБУ заявляют, что утверждение о неэффективном использовании средств является некорректным.

Во-первых, Национальному банку непонятно происхождение указанной цифры, ведь в отчете Счетной палаты заключение с такой суммой отсутствует. Во-вторых, Национальный банк не считает "неэффективным" использование средств на те цели, на которые они были направлены. А именно:

60 млн грн - судебные сборы по искам НБУ к Олегу Бахматюку;

39,7 млн грн - пенсионные взносы и расходы на содержание КНПФ;

7,1 млн грн - содержание непрофильных зданий и сооружений;

3,6 млн грн - выплаты восстановленным работникам;

2,5 млн грн - расходы на обеспечение телефонной связи;

0,2 млн грн - неполученная компенсация от арендаторов помещений.

Напомним, Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушала отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. По результатам заседания Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительства Украины.