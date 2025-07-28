НБУ оцінив втрати українських експортерів продовольства через скасування пільг Євросоюзу

За словами Ніколайчука, НБУ при розрахунках липневого також враховував зниження обсягів експорту через менші врожаї. Крім того, у розрахунок включили і вплив припинення преференційної торгівлі з ЄС, які діяли з 2022 року.

"Ще у квітні ми цей фактор розглядали як ризик. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть", - заявив він.

Оцінка втрат

Втрати експорту у 2025 році оцінюються на рівні близько 700 млн доларів. Водночас, за словами Ніколайчука, значна частина поставок в Європу все ж зберігатиметься.

"Конкурентоспроможність буде дещо підважена, враховуючи мита у понад квоти", - пояснив заступник голови НБУ.

Також у Нацбанку розглядають можливість часткової переорієнтації українського експорту на треті країни. Це може частково компенсувати втрати від обмежень на ринку ЄС.