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НБУ оцінив втрати українських експортерів продовольства через скасування пільг Євросоюзу

Фото: Експортери зерна з України втратять 700 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські експортери можуть втратити приблизно 700 млн доларів у 2025 році через припинення дії торгових преференцій з боку Європейського Союзу.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його презентацію під час заходу ЦЕС.

За словами Ніколайчука, НБУ при розрахунках липневого також враховував зниження обсягів експорту через менші врожаї. Крім того, у розрахунок включили і вплив припинення преференційної торгівлі з ЄС, які діяли з 2022 року.

"Ще у квітні ми цей фактор розглядали як ризик. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть", - заявив він.

Оцінка втрат

Втрати експорту у 2025 році оцінюються на рівні близько 700 млн доларів. Водночас, за словами Ніколайчука, значна частина поставок в Європу все ж зберігатиметься.

"Конкурентоспроможність буде дещо підважена, враховуючи мита у понад квоти", - пояснив заступник голови НБУ.

Також у Нацбанку розглядають можливість часткової переорієнтації українського експорту на треті країни. Це може частково компенсувати втрати від обмежень на ринку ЄС.

 

Нагадаємо, з 6 червня перестає діяти торговий безвіз між Україною та ЄС, який надавав можливість аграріям продавати продукцію в Європу за високими цінами.

Як заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, українських холдингів багато, вони величезні, потужні. В межах Європи таких масштабів не уявляють. "По зернових: правильно бояться - розчавимо. А нічого не зробиш із цим - це об’єктивні речі", - сказав він.

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