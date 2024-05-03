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НБУ оцінив втрати імпортерів та експортерів через блокаду польського кордону

Фото: Блокада кордону з Польщею зменшила прибутки імпортерів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Блокування кордонів із сусідніми країнами має найбільший ефект на обсяги імпорту товарів в Україну. Вплив на експорт буде мінімальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

НБУ очікує, що ситуація з блокадою на західних кордонах повністю вирішиться до кінця травня, а втрати імпорту в ІІ кварталі 2024 року становитимуть близько 300-400 млн доларів.

За базовим сценарієм НБУ, блокада припиниться в ІІ кварталі 2024 року та не матиме відчутного впливу на експортоорієнтовані види економічної діяльності.

"Блокада західних кордонів мала обмежений вплив на економіку України на початку 2024 року, однак і він мінімізується в межах року", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, блокада кордонів мала відчутний вплив на українську зовнішню торгівлю, насамперед на імпорт товарів. За оцінками НБУ, прямі втрати імпорту товарів у листопаді 2023 року блокади становили 500 млн доларів, тоді як експорту - 160 млн доларів. Втрати імпорту вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту - завдяки нарощуванню поставок через новий морський коридор.

"Повноцінне функціонування останнього дасть змогу не лише компенсувати втрати від блокади кордонів і запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні для українського експорту ринки дальнього зарубіжжя. Така тенденція вже спостерігається в останні місяці: продовольчі товари повертаються на ринки Азії та Африки, а продукція ГМК - на ринки Азії та Америки", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, протести польських фермерів та автоперевізників та блокування ними кордонів з Україною почалися в листопаді 2023 року. Фактично вони завершилися наприкінці квітня.

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