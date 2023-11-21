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НБУ оцінив втрати експортерів та імпортерів від блокади польського кордону

Фото: Блокада польського кордону завдасть збитків експортерам та імпортерам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Блокада постачання автотранспортом українських товарів через Польщу вплине і на експорт, і на імпорт товарів в Україну. Загальні втрати можуть досягти 400 млн доларів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що не так із зовнішньою торгівлею України і чим небезпечне зростання імпорту в країну".

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ в коментарі виданню.

Враховуючи, що блокада кордонів з боку Польщі розпочалася 7 листопада, скорочення експорту та імпорту в листопаді буде меншим, ніж наведені оцінки, додали в НБУ.

За даними митниці, за жовтень 2023 року імпорт в Україну збільшився до 5,64 млрд доларів (проти 5,36 млрд у середньому за третій квартал і 5,07 млрд доларів - за першу половину року), експорт змінився не суттєво і був на рівні 2,68 млрд доларів.

Блокада кордону

Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада.

Вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.

Крім того, до польських перевізників можуть приєднатися фермери, незадоволені постачанням аграрної продукції з України.

Детальніше про блокаду кордону читайте у матеріалі РБК-Україна "Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники і чому блокують фури з України".

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