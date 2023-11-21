RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ оценил потери экспортеров и импортеров от блокады польской границы

Фото: Блокада польской границы нанесет ущерб экспортерам и импортерам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Блокада поставок автотранспортом украинских товаров через Польшу повлияет и на экспорт, и на импорт товаров в Украину. Общий ущерб может достичь 400 млн долларов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что не так с внешней торговлей Украины и чем опасен рост импорта в страну".

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта - 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", - отметили в НБУ в комментарии изданию.

Учитывая, что блокада границ со стороны Польши началась 7 ноября, сокращение экспорта и импорта в ноябре будет меньше, чем приведенные оценки, добавили в НБУ.

По данным таможни, за октябрь 2023 года импорт в Украину увеличился до 5,64 млрд долларов (против 5,36 млрд в среднем за третий квартал и 5,07 млрд долларов - за первую половину года), экспорт изменился не существенно и был на уровне 2,68 млрд долларов.

Блокада границы

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября.

Они отвергли совместные предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Кроме того, к польским перевозчикам могут присоединиться фермеры, недовольные поставками аграрной продукции из Украины.

Подробнее о блокаде границы читайте в материале РБК-Украина "Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаНациональный банк Украины