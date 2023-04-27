НБУ оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу

"Ми врахували цей фактор і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів", - сказав він.

За його словами, втрати від заборони експорту до країн-сусідів будуть більш значними. "Але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі і за рахунок використання зернового коридору", - додав він.

"На третій-четвертий квартал цього року ми додаткових втрат не закладали. Однак ми чудово розуміємо, що є певні ризики, пов’язані як з можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і з ще більшими ускладненнями роботи зернового коридору", - сказав Ніколайчук.

Водночас заступник голови НБУ повідомив, що базовий сценарій передбачає нормальне функціонування зернового коридору до кінця року, з урахуванням зниження без пекових ризиків з початку наступного року - розширення можливостей логістики морськими шляхами.