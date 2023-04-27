НБУ оценил потери аграриев из-за проблем с транзитом через Восточную Европу

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов", - сказал он.

По его словам, потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными. "Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования зернового коридора", - добавил он.

"На третий-четвертый квартал этого года мы дополнительных потерь не закладывали. Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и с еще большими осложнениями работы зернового коридора", - сказал Николайчук.

В то же время заместитель главы НБУ сообщил, что базовый сценарий предусматривает нормальное функционирование зернового коридора до конца года, с учетом снижения рисков безопасности с начала следующего года - расширение возможностей логистики морскими путями.