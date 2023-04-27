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НБУ оценил потери аграриев из-за проблем с транзитом через Восточную Европу

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк в своем макропрогнозе учел проблемы с транзитом украинской агропродукции через страны Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов", - сказал он.

По его словам, потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными. "Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования зернового коридора", - добавил он.

"На третий-четвертый квартал этого года мы дополнительных потерь не закладывали. Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и с еще большими осложнениями работы зернового коридора", - сказал Николайчук.

В то же время заместитель главы НБУ сообщил, что базовый сценарий предусматривает нормальное функционирование зернового коридора до конца года, с учетом снижения рисков безопасности с начала следующего года - расширение возможностей логистики морскими путями.

Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал значительное влияние на цены на внутреннем рынке. Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

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Национальный банк Украины