НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України

"Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування", - сказав він.

Крім того, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. "Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил", - пояснив заступник голови НБУ.

Ніколайчук також зазначив, що у 2023 році вже немає ефекту бази порівняння. "Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим", - додав він.

Скасування святкових днів

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП).

За оцінкою НБУ, у 2023 році економіка України зросла більш ніж на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.