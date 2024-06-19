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НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в "миллиарды долларов"

Украина, Среда 19 июня 2024 14:09
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НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в "миллиарды долларов" Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

На восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине необходимо потратить миллиардов долларов. В то же время, бизнес должен это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой во время презентации "Отчета о финансовой стабильности" на Youtube.

"Если говорить о цифрах по энергетике, по генерирующим мощностям. Один мегаватт восстановления мощности стоит примерно 1 млн долларов. Вы знаете, сколько гигаватт мы потеряли", - сказала она.

Как отметила Рожкова, если Украина хотя бы 20% от этого сможет восстановить за счет распределенной генерации "можете посчитать, что это миллиарды долларов".

По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы распределенная генерация "к сезону холодов была создана".

Рожкова заявила, что недостаток мощностей в энергосистеме - это "вызов для бизнеса". Она призвала предпринимателей перестроиться и инвестировать в свою энергонезависимость, покупая средней, малой мощности турбины и обеспечивать производство бесперебойными поставками.

Напомним, из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины лишь по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения. По разным оценкам Украина потеряла от 8 до 10 гВт мощностей.

В то же время, НБУ пока сохраняет свой апрельский прогноз относительно объема дефицита электроэнергии в Украине в 2024-2025 годах на уровне 5%.

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