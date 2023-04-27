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НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Скасування святкових днів в Україні лише частково компенсувало негативні фактори, пов’язані з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Безумовно, відсутність вихідних днів після свят - це позитивний фактор для економічної активності. Але, на жаль, у минулому році у нас особливо було набагато більше негативних факторів, пов’язаних з війною, які власне не те що нівелювали… Відсутність вихідних днів після свят надавала можливість лише частково компенсувати ці негативні ефекти", - сказав він.

Нагадаємо, економіка України за 2022 рік скоротилася на 29,1%. НБУ очікує, що зростання ВВП у 2023 році становитиме 2,0%.

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.

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