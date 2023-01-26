НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України

Як зазначив Гелетій, валютний ринок "залишається стійким, навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулося в грудні і спостерігається в січні".

"Наголошую, що збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги", - сказав він.

За його словами, свідченням цього є стан золотовалютних резервів - 28,5 млрд доларів на кінець 2023 року. "За результатами січня ми очікуємо рівня близько 30 млрд доларів", - повідомив Гелетій.

Він зазначив, збільшення попиту на валюту останнім часом було викликано зростанням попиту на імпортні товари, зокрема генератори

" Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу", - додав заступник голови НБУ.