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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Причин для девальвації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Гелетій, валютний ринок "залишається стійким, навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулося в грудні і спостерігається в січні".

"Наголошую, що збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги", - сказав він.

За його словами, свідченням цього є стан золотовалютних резервів - 28,5 млрд доларів на кінець 2023 року. "За результатами січня ми очікуємо рівня близько 30 млрд доларів", - повідомив Гелетій.

Він зазначив, збільшення попиту на валюту останнім часом було викликано зростанням попиту на імпортні товари, зокрема генератори

" Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

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