НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины

Как отметил Гелетий, валютный рынок "остается устойчивым, даже несмотря на рост интервенций, который произошел в декабре и наблюдается в январе".

"Увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи", - сказал он.

По его словам, свидетельством этого является состояние золотовалютных резервов - 28,5 млрд долларов на конец 2023 года. "По результатам января мы ожидаем уровня около 30 млрд долларов", – сообщил Гелетий.

Он отметил, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в том числе генераторы.

"Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса", - добавил замглавы НБУ.