UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України та ризики девальвації гривні

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України констатує покращення ситуації на валютному ринку. Наразі чергової девальвації гривні не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"На відміну від літніх місяців, перш за все, червня, липня, ситуація на валютному ринку України зараз є суттєво кращою, і ми це бачимо по співвідношенню між попитом та пропозицією", - сказав він.

За його словами, для НБУ важливим індикатором є обсяг інтервенцій центробанку, які в жовтні становили 2 млрд доларів, в листопаді - 1,6 млрд доларів, тоді як в червні НБУ продав 4 млрд доларів для задоволення попиту.

Гелетій також нагадав, що зараз України у задовільному стані по рівні золотовалютних резервів - 28 млрд доларів завдяки надходженням міжнародної допомоги.

Водночас він зазначив, що в НБУ усвідомлюють, які дисбаланси створюють фіксація валютного курсу та обмеження на валютному ринку та щодо руху капіталу.

"Наразі ми маємо можливість забезпечувати стійкість фіксації курсу і перешкоджаємо накопиченню таких дисбалансів", - сказав заступник голови НБУ.

Гелетій вважає, що девальвація курсу лише обмежено нівелює економічні дисбаланси, "якби ми це зробили". За його словами, основні ризики для економіки створює війна.

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараНаціональний банк України