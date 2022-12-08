НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины и риски девальвации гривны

Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривни не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
"В отличие от летних месяцев, прежде всего, июня, июля, ситуация на валютном рынке Украины сейчас существенно лучше, и мы это видим по соотношению между спросом и предложением", - сказал он.
По его словам, для НБУ важным индикатором является объем интервенций центробанка, которые в октябре составляли 2 млрд долларов, в ноябре - 1,6 млрд долларов, тогда как в июне НБУ продал 4 млрд долларов для удовлетворения спроса.
Гелетий также напомнил, что сейчас Украина в удовлетворительном состоянии по уровню золотовалютных резервов - 28 млрд долларов благодаря поступлениям международной помощи.
В то же время он отметил, что в НБУ осознают, какие дисбалансы создают фиксация валютного курса и ограничения на валютном рынке и по движению капитала.
"Пока мы имеем возможность обеспечивать устойчивость фиксации курса и препятствуем накоплению таких дисбалансов", - сказал замглавы НБУ.
Гелетий считает, что девальвация курса лишь ограниченно нивелирует экономические дисбалансы, "если бы мы это сделали". По его словам, основные риски экономики создает война.
Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не требуется очередная девальвация гривны. Вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке.