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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку: що буде з курсом долара

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України є стійкою та контрольованою. НБУ і надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Під час зустрічі правління НБУ з керівниками найбільших 30 банків Пишний заявив, що курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов.

За його словами, це посилюватиме стійкість валютного ринку й водночас не створюватиме ризиків для цінової динаміки.

Як зазначив Пишний, інтенсивність взаємодії з МВФ наразі нагадує спринтерський темп на марафонській дистанції - незабаром почне працювати наступна місія. НБУ цілком готовий до шостого перегляду програми, сказав він.

Голова НБУ повідомив, що включення до базового сценарію програми з МВФ безповоротної позики для України під заставу знерухомлених російських активів – зсув позицій, що знижує невизначеність щодо покриття потреб нашої країни у фінансуванні в наступні роки.

Також голова НБУ розповів про підсумки роботи делегації НБУ на щорічних зборах МВФ та Світового банку, які минулого тижня відбулися у Вашингтоні, та наголосив на важливості активної залученості всіх учасників фінансового сектору до імплементації стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, НБУ майже не змінює курсу долара з кінця липня, коли він досяг історичного максимуму 41,49 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

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