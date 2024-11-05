НБУ оценил ситуацию на валютном рынке: что будет с курсом доллара

Во время встречи правления НБУ с руководителями крупнейших 30 банков Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.

Как отметил Пышный, интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции - в скором времени начнет работать следующая миссия. НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.

Глава НБУ сообщил, что включение в базовый сценарий программы с МВФ безвозвратного займа для Украины под залог обездвиженных российских активов – смещение позиций, что снижает неопределенность покрытия потребностей нашей страны в финансировании в последующие годы.

Также глава НБУ рассказал об итогах работы делегации НБУ на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось в Вашингтоне, и отметил важность активной вовлеченности всех участников финансового сектора в имплементацию стандартов Европейского Союза.