НБУ оценил ситуацию на валютном рынке: что будет с курсом доллара

Ситуация на валютном рынке Украины устойчива и контролируема. НБУ и далее будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Во время встречи правления НБУ с руководителями крупнейших 30 банков Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.
По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.
Как отметил Пышный, интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции - в скором времени начнет работать следующая миссия. НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.
Глава НБУ сообщил, что включение в базовый сценарий программы с МВФ безвозвратного займа для Украины под залог обездвиженных российских активов – смещение позиций, что снижает неопределенность покрытия потребностей нашей страны в финансировании в последующие годы.
Также глава НБУ рассказал об итогах работы делегации НБУ на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось в Вашингтоне, и отметил важность активной вовлеченности всех участников финансового сектора в имплементацию стандартов Европейского Союза.
Напомним, НБУ почти не меняет курс доллара с конца июля, когда он достиг исторического максимума 41,49 грн/доллар.
Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.