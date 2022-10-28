НБУ оцінив частку євро та долара в розрахунках України

Як зазначається в огляді, попри значну частку країн Європи в зовнішньоторговельних операціях панівну роль до 2016 року відігравав долар США, проте із активізацією євроінтеграції України структура розрахунків очікувано зазнала певних змін.

Протягом 2015-2021 років частка євро в розрахунках за експорт зросла з 13% до більше ніж 26%. Більше зростання цієї частки стримувалося домінуванням сировинних товарів в українському експорті, розрахунки за які традиційно здійснюються в доларах США. Натомість через вищий технологічний рівень імпорту товарів з ЄС частка євро в розрахунках за нього є вагомішою та зростала вона набагато швидше (з 31% до 49.5%), а за результатами 2021 року вперше перевищила частку долара США.

"Таку динаміку забезпечили переорієнтація закупівель природного газу та окремої хімічної продукції з російського на європейський ринок, а також нарощування імпорту широкої номенклатури споживчих та інвестиційних товарів на тлі значної потреби в оновленні основних фондів і поступового скасування Україною ввізних мит для товарів з ЄС", - зазначили в НБУ.

Вплив війни на структуру торгівлі

За даними НБУ, блокада транспортних шляхів через повномасштабну війну спричинила значний сплеск частки євро у валютних розрахунках України у 2022 році. Блокада українських морських портів призвела до значного скорочення експорту товарів та часткової втрати традиційних ринків Азії та Африки. Україна була вимушена налагоджувати транспортні шляхи через єдиний доступний кордон – Європу. Крім того, завдяки приєднанню до ENTSO-E Україна тимчасово активізувала поставки електроенергії на європейський ринок. У результаті частка євро в розрахунках за експорт товарів у першому півріччі 2022 року стрімко зросла (на 17,5 в. п. - до 44%).

Крім того, поглиблення співпраці з країнами Європи призвело до збільшення частки євро і в операціях з продажу безготівкової валюти, а з огляду на значну кількість українських мігрантів у країнах Європи у 2022 році відчутно збільшився попит на готівкове євро з боку населення.

Водночас структура розрахунків за імпорт товарів не зазнала суттєвих змін через трансформацію як товарної, так і географічної його структури.

За оцінками НБУ, з відновленням повноцінної роботи морських портів та поверненням на традиційні ринки країн Азії та Африки частка євро в зовнішньоторговельних розрахунках дещо знизиться порівняно з 2022 роком.

У НБУ вважають, що долар США продовжить відігравати значну роль у валютних розрахунках України, зокрема за умови збереження сировинної природи експорту товарів. Розрахунки за такі товари традиційно здійснюються в доларах США, а за прогнозами частка зернових культур та олії в експорті товарів у найближчі два роки перевищуватиме 30%, а продукції ГМК - 20%.

Активна євроінтеграція та перехід до промислових стандартів ЄС дадуть змогу нарощувати обсяги виробництва та експорту продукції з вищою доданою вартістю. Це сприятиме поступовому зниженню ролі долара США у валютних розрахунках України.

"Попри поступове зростання ролі інших валют, долар США залишається найвикористовуванішою валютою світу. Він користується значною довірою та виконує роль безризикового активу, водночас його висока частка залишається гарантією її ж збереження з метою уникнення фінансових потрясінь для найбільших економік світу", - зазначили в НБУ.