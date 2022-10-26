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Курс євро до долара піднявся вище за паритет: що стало причиною

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Лондон, Середа 26 жовтня 2022 12:19
Курс євро до долара піднявся вище за паритет: що стало причиною Фото: курс євро по відношенню до долара знову піднявся вище паритету (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро в середу, 26 жовтня, піднявся вище за паритет щодо долара вперше за місяць. Погані економічні дані США посилили чутки про те, що Федеральна резервна система уповільнить підвищення процентних ставок, що призведе до падіння долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єдина європейська валюта зросла на 0,66% до 1,0042 долара, найвищого рівня з 20 вересня. Фунт стерлінгів зріс на 1,05% до 1,1592 долара вперше з 14 вересня. Долар також упав до японської єни на 0,6% до 146,9.

"Це продовження розпродажу долара, який ми спостерігаємо з кінця минулого тижня. Ринки очікують на потенційне уповільнення темпів підвищення ФРС", - сказав Лі Хардман, валютний аналітик MUFG.

За його словами, навряд чи це відбудеться на наступному засіданні у листопаді, "але, безумовно, до грудня існує більш висока ймовірність того, що вони зможуть знизити темпи до 50 базисних пунктів, а не до 75 базисних пунктів, які ми бачили нещодавно".

Чиновники ФРС почали заявляти про своє бажання найближчим часом уповільнити темпи підвищення, згідно зі звітом Wall Street Journal у п'ятницю, що спричинив переоцінку ринків. Це було підкріплено вчорашніми даними, що показують, що ціни на житло в США впали в серпні, оскільки зростання ставок за іпотечними кредитами підірвало попит, що є останньою ознакою того, що підвищення ставок ФРС вже працює на уповільнення найбільшої економіки світу.

Агресивний темп посилення політики ФРС призвів до зростання долара. Трейдери та економісти прогнозують ще одне підвищення на 75 базисних пунктів наступного середовища, але зростає думка, що у грудні зростання сповільниться до 50 б.п.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США продовжила зниження з багаторічного максимуму минулого тижня 4,338%, опустившись до 4,038%.

Канадський долар також зміцнився до 1,352 за долар США, найвищого рівня за три тижні, напередодні засідання Банку Канади з питань політики, на якому аналітики очікують на підвищення ставки на 50 базисних пунктів.

Долар також ослаб до валют інших країн, впавши приблизно на 0,5% до норвезької та шведської крон і більш ніж на 1% до офшорного юаня Китаю.

Австралійський долар виріс на 1,24% до 0,64735 доларів. Більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції чинили тиск на Резервний банк напередодні рішення щодо ставки наступного тижня.

Криптовалюти продовжили зростання, розпочате напередодні. Біткойн виріс на 1,2% до 20 300 доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення процентних ставок і приплив капіталу.

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