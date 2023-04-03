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НБУ оцінить реальний стан банківської системи України: що братимуть до уваги

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 13:02
НБУ оцінить реальний стан банківської системи України: що братимуть до уваги Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у квітні розпочне діагностику банків. Цього року буде два етапи: оцінка якості активів та стійкості бізнес-моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову у Facebook.

"Сценарій - лише базовий, адже наша банківська система вже пройшла стрес-тест в реальному часі, і головна мета - оцінити реальний вплив на капітал", - повідомила вона.

За її словами, НБУ проводитиме діагностику власними силами.

"З цим завданням, разом з узгодженням планів відновлення капіталу, ми маємо впоратись до кінця року. Очікуємо, що більшість банків відновлять капітал за рахунок доходів від основної діяльності та реструктуризації кредитів. Але фінальні висновки будуть лише наприкінці року", - додала Рожкова.

Далі, в діалозі з ринком, плануються наступні кроки: розробка стратегії врегулювання воєнних NPL, карти повернення до "мирних" регуляцій, ризико-орієнтованого нагляду та продовження роботи з імплементації в Україні вимог європейського банківського законодавства, повідомила перший заступник голови НБУ.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми кількох дрібних банків, які не впливають на систему.

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