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НБУ оценит реальное состояние банковской системы Украины: что будут принимать во внимание

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 13:02
НБУ оценит реальное состояние банковской системы Украины: что будут принимать во внимание Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в апреле приступит к диагностике банков. В этом году будет два этапа: оценка качества активов и устойчивости бизнес-моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову в Facebook.

"Сценарий - только базовый, ведь наша банковская система уже прошла стресс-тест в реальном времени, и главная цель - оценить реальное влияние на капитал", - сообщила она.

По ее словам, НБУ будет проводить диагностику собственными силами.

"С этой задачей, вместе с согласованием планов восстановления капитала, мы должны справиться до конца года. Ожидаем, что большинство банков восстановят капитал за счет доходов от основной деятельности и реструктуризации кредитов. Но финальные выводы будут только в конце года", - добавила Рожкова.

Далее, в диалоге с рынком, планируются следующие шаги: разработка стратегии урегулирования военных NPL, карты возвращения к "мирным" регуляциям, рискоориентированного надзора и продолжения работы по имплементации в Украине требований европейского банковского законодательства, сообщила первый заместитель главы НБУ.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла , что Национальный банк Украины пока видит проблемы нескольких мелких банков, не влияющих на систему.

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