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В НБУ оценили ситуацию на валютном рынке Украины

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Объемы международной помощи растут, хотя НБУ пока не может отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука изданию delo.ua.

"Если оценивать текущую ситуацию на валютном рынке, то она выглядит гораздо лучше, чем в июне и июле", - сказал он.

По его словам, в августе оживился экспорт, Украина получила почти 5 млрд долларов международной помощи, есть оптимистичные надежды на поступление новых порций внешней поддержки.

"Кроме того, валютный рынок неплохо отреагировал на наши предыдущие действия, в том числе на корректировку официального курса. Показательно то, что объемы интервенций для поддержания стабильности гривны сейчас значительно ниже, чем в мае-июне", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ сообщил, что в начале войны Украина уже получила более 17 млрд долларов международной финансовой помощи, из них почти 8,5 млрд долларов - это гранты.

"Чтобы понять, достаточны ли эти объемы, нужно посмотреть на дефицит бюджета. За период с марта по август он составлял 15 млрд долл. Это с учетом 8,5 млрд долларов международных грантов, которые учитываются в доходах бюджета. Без них дефицит превысил бы" 23 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, за счет полученных кредитов от международных партнеров – их объем с начала войны составляет 8,9 млрд долларов - правительство профинансировало более половины этого дефицита в 15 млрд долларов

"Конечно, хотелось, чтобы объемы поддержки были более существенными, чтобы мы могли полностью отказаться от эмиссионного финансирования дефицита", - добавил Николайчук.

Напомним, 17 сентября в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд. долларов. Это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка.

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