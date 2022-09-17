У НБУ оцінили ситуацію на валютному ринку України

"Якщо оцінювати поточну ситуацію на валютному ринку, то вона виглядає значно кращою, ніж у червні та липні", - сказав він.

За його словами, в серпні пожвавився експорт, Україна отримала майже 5 млрд доларів міжнародної допомоги, є оптимістичні сподівання щодо надходження нових порцій зовнішньої підтримки.

"Крім того, валютний ринок непогано відреагував на наші попередні дії, в тому числі на коригування офіційного курсу. Показовим є те, що обсяги інтервенцій для підтримання стабільності гривні зараз є значно нижчими, ніж у травні-червні", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ повідомив, що початку війни Україна вже отримала більше 17 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, з них майже 8,5 млрд доларів - це гранти.

"Щоб зрозуміти, чи достатніми є ці обсяги, потрібно подивитися на дефіцит бюджету. За період з березня по серпень він становив 15 млрд дол. Це з урахуванням 8,5 млрд доларів міжнародних грантів, які враховуються в доходах бюджету. Без них дефіцит перевищив би 23 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, за рахунок отриманих кредитів від міжнародних партнерів - їх обсяг з початку війни становить 8,9 млрд доларів - уряд профінансував більше половини цього дефіциту в 15 млрд доларів

"Звичайно, хотілося, щоб обсяги підтримки були суттєвішими, аби ми могли повністю відмовитися від емісійного фінансування дефіциту", - додав Ніколайчук.