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НБУ оценил влияние карантина 2021 года на экономику Украины

Автор: Александр Белоус

Отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП Украины составил 0,6 п.п. Такие оценки дает Национальный банк Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщения НБУ.

Как отмечается в сообщении, в отличие от карантинных ограничений весной прошлого года, ограничения 2021 года не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

"Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.

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